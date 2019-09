Rechter steunt kap van monumentale eiken Heesch

HEESCH - Kap van de monumentale eiken aan de Graafsebaan in Heesch is een stap dichterbij gekomen. De rechtbank in Den Bosch heeft het bezwaar van de landelijke Bomenstichting ongegrond verklaard.

De uitspraak nu van de rechter betekent nog niet dat de twee bomen nu meteen om gaan, ook al staan ze in de weg voor de al gestarte reconstructie van de Graafsebaan. De gemeente Bernheze wil eerst weten of de Bomenstichting nog in hoger beroep gaat. ,,We bewandelen de koninklijke weg’’, zegt wethouder Rein van Moorselaar. ,,Als de stichting dit aan de Raad van State wil voorleggen, dan zullen wij daar op wachten en de bomen laten staan.’’

Van Moorselaar is overigens zeer content met de rechterlijke uitspraak: ,,Ik ben blij dat de veiligheid het zwaarste weegt en gewonnen heeft. Dit is ook altijd onze insteek als gemeente geweest.’’

Rotonde

Bernheze wil bij de reconstructie van de Graafsebaan een rotonde bouwen op de plaats van de T-kruising met de Elzenseloop. Hiervoor moeten twee bijna 200 jaar oude eiken wijken die op een lijst van beschermde bomen staan. De gemeente wil ze toch offeren omdat uit een verkeersstudie gebleken is dat een rotonde het best is voor de verkeersveiligheid.

De rechtbank steunt de gemeente in deze. De Bomenstichting had een andere verkeerskundige oplossing voorgesteld, met het behoud van tenminste één boom. De rechtbank vindt dit ‘geen geschikt alternatief’ in verband met de verkeersveiligheid.