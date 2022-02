Rechter treedt op als vredesstichter Bierbrouwerij Oijen: ‘Ga met klachten naar eigenaar’

Bierbrouwe­rij Oijen ‘heel blij’ met akkoord over ‘totaalplan’ voor horecabe­drijf

OSS/OIJEN - ,,Ik ben heel blij dat we na vijf jaar van overleg nu echt aan onze toekomst kunnen werken.” Fokke Roeland is een content mens nu de gemeente het bestemmingsplan voor Bierbrouwerij Oijen eindelijk in procedure heeft gebracht. Roeland spreekt van een ‘totaalplan’. Een plan waarin zijn bedrijf kan groeien, terwijl de overlast voor de omgeving afneemt.

20 maart