Rechterrijstrook A50 dicht tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein vanwege ongeluk

Maasveren en gemeentebe­stuur zijn klaar met discussie over herrie pont bij Lith

10:45 LITH/OSS - Stichting Maasveren en het gemeentebestuur van Oss gaan geen energie meer steken in het verminderen van geluidsoverlast door het veer over de Maas bij Lith. Dijkbewoners in Lith klagen sinds begin vorig jaar over een gierend en zeer irritant geluid. Volgens de eigenaar en de gemeente blijft het geluid binnen de normen en is desondanks al het mogelijke gedaan om tegemoet te komen aan de klagers.