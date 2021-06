Rechtszaak rond ‘pillenfabriek’ Nistelrode pas na de zomer afgerond

Oss ziet financiële toekomst wat zonniger in en zet het licht op oranje

24 juni OSS - Bij de presentatie van de jaarcijfers waarschuwde wethouder Frank den Brok nog voor code rood in zijn gemeente. Amper een maand later is hij bij de kadernota, het voorschot op de begroting, alweer een stuk optimistischer. Alleen voor code oranje moet nog worden gevreesd.