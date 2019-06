Reclasseringsonderzoek naar ‘verwarde’ Pool uit Osse regio

De verdachte ging eerder dit jaar in Oss, Heesch en Den Bosch in de fout. Politierechter E. van den Heuvel vond het een ‘verdrietige’ zaak. De verdachte pleegde steeds kleine feiten en werd het afgelopen jaar meerdere keren veroordeeld. Hij liep ook nog in een proeftijd. Agenten die hem arresteerden, omschreven de man vaak als ‘verward’ of ‘onrustig’.

Deze meneer zit in de problemen en ik wil weten hoe we hem vooruit kunnen helpen

Rondzwerven

Het was bovendien lastig om contact met de man te leggen: hij stond nog altijd ingeschreven op een adres in Polen, maar zou in de praktijk rondzwerven in de Osse regio. ,,Deze meneer zit in de problemen en ik wil weten hoe we hem vooruit kunnen helpen”, zei de politierechter. ,,Niet alleen voor hemzelf, maar ook voor de maatschappij.”