Reconstructie 'aorta van Ussen' nadert na acht maanden zijn voltooiing

Gemeente Oss plaatst borden bij Ossermeer: ‘Als dat niet werkt, verdergaan­de maatrege­len’

10:51 OSS - Er worden zogeheten openstellingsborden geplaatst bij het Ossermeer, het natuurgebied dat gebukt gaat onder de grote belangstelling van recreanten. Dat gebeurt aankomend weekeinde al in opdracht van de gemeente Oss. Op de borden is te lezen dat toegang tot het natuurgebied verboden is tussen zonsondergang en zonsopgang, recreanten op wegen en paden moeten blijven en dat je er niet mag wandelen met een loslopende hond.