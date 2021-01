Reconstructie: een kleine minuut met Ayoub A. werd Rik (18) fataal

update Oss start al in vroege ochtend met beslissen­de raad over Duurzame Polder, tegenstan­ders kwaad

21 januari OSS/LITH - De allesbeslissende gemeenteraadsvergadering over een groot windmolenpark in de polder bij Lith start komende donderdag al om 09.00 uur in de ochtend. Een unieke stap die volgens Oss nodig is door de coronamaatregelen en de aanstaande avondklok. Tegenstanders van de plannen zijn verbolgen. ‘Het stoom komt uit mijn oren.’