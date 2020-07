Recordjaar op middelbare scholen in Oss heeft vervelend gevolg; Leijgraaf moet stoppen met ‘tweedekansonderwijs’

,,Daarmee valt voor ons een hele groep weg”, zegt bestuurder Peer van Summeren van de Leijgraaf. ,,En voor 35 man kunnen we niet draaien. Dan moet je tonnen toeleggen.” Verschillende offensieven om het aantal aanmeldingen te doen toenemen, mochten niet baten. Zo werd amper een maand geleden nog een avondprogramma voor havisten aangekondigd in deze krant, zonder veel resultaat.



De 35 leerlingen die volgend jaar aan de vavo wilden beginnen, zijn bij hun inschrijving al gewaarschuwd voor een mogelijk einde van de opleiding. Zij worden allemaal doorverwezen naar het Koning Willem I in Den Bosch. ,,Daar kunnen we massa maken”, zegt Van Summeren. ,,Te grote klassen zijn een probleem, maar te klein is ook niet goed. Daar gaat het onderwijs op termijn onder lijden. Het is logisch dat we nu toewerken naar één centrale plek in de regio voor vavo. Dat is Den Bosch.”