Recreatiepark Lithse Ham wil gigantisch groeien met 190 extra huisjes op en bij het water

Schedels, huiden, ivoor, koraal; ‘schokkende record­vangst’ komt vandaag na ruim vier jaar voor de rechter

12 oktober BERGHEM - Tweeduizend kilo koraal, ivoren sieraden, schedels van bedreigde diersoorten, huiden van varanen, zaagviszagen, namaakartikelen; medewerkers van politie en douane treffen nogal wat aan als ze in de zomer van 2016 groothandel TimmersGems in Berghem binnenvallen. De eigenaar staat maandag en dinsdag voor het eerst terecht voor zijn rol in ‘een van de ernstigste gevallen van illegale dierenhandel ooit in Nederland’.