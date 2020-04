Recreatieve fietsers niet langer welkom op ponten over Maas na aanhoudend ophopen: ‘Ze trekken zich nergens iets van aan’

OSS/WEST MAAS EN WAAL - Recreatieve fietsers kunnen de komende weekeinden en feestdagen geen gebruik meer maken van de veerponten over de Maas ten noorden van Oss. Dat gebeurt na aanhoudende overtreding van de afstandsregels op de veerponten. ,,Ze trekken zich nergens iets van aan. Terwijl de meesten duidelijk in de risicogroep vallen.”

John van den Akker is blij met de rigoureuze maatregel. De directeur van Stichting Maasveren, die vijf vaste veerverbindingen over de Maas onderhoudt, zag met lede ogen hoe de fietsers zich tijdens paasdagen en rond Koningsdag op de ponten propten en zich niks aantrokken van opmerkingen daarover van de veerman. ,,Onze mensen belandden regelmatig in een discussie of er wel of geen anderhalve meter afstand was. Intussen glipten anderen achter zijn rug om aan dek. Het was geen doen.”

Contant afrekenen

De Maasveren worstelen sowieso met de coronamaatregelen, omdat de veerman bij elke passagier langs moet om kaartjes te verkopen. Betalen kan tot op heden alleen met contant geld. Van den Akker: ,,Een gewoon pinapparaat kunnen we op een varend schip niet gebruiken. Maar ook hierover werd regelmatig de discussie aangegaan met onze medewerkers.” Overigens lijkt er wat dit betreft een oplossing nabij. ,,Er is iets ontwikkeld dat wel door ons en op andere mobiele locaties gebruikt kan worden. We hopen dat binnenkort in gebruik te kunnen nemen.”

Motorvoertuigen kunnen komend weekeinde en daarna nog wel gewoon oversteken. En ook fietsers die met regelmaat gebruikmaken van de veerponten over de Maas worden nog overgezet. Zij hebben in de regel een pas waarmee ze dat kunnen aantonen. Hoe lang de maatregel van kracht blijft is onduidelijk.

De Osse wethouder Joop van Orsouw geeft aan dat de gemeente het besluit van de Maasveren respecteert en spreekt de bereidheid uit om ‘hand- en spandiensten’ te verlenen. ,,Maar het is niet ons besluit. Wij leveren alleen hand- en spandiensten als dat gewenst is. Als er bijvoorbeeld een bord moet komen om deze maatregel te melden, dan maken en plaatsen we die. Maar we sluiten geen wegen af. Auto's en abonnementhouders moeten gewoon van de veerwegen gebruik kunnen maken.”