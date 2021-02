Rector Titus Brandsmalyceum Oss: leerachterstanden van leerlingen vallen mee, ze hebben juist ook veel geleerd

Minister van Onderwijs Slob rept over grote leerachterstanden bij leerlingen door de coronacrisis. ,,Dat steekt mij”, zegt rector Tom Brocks van het Titus Brandsmalyceum in Oss. ,,Leerlingen moeten produceren, moeten voldoen aan de eindtermen van de middelbare school. Maar daar ligt wat mij betreft veel te veel de nadruk op.” Er is zoveel meer dan dat, zet hij uiteen. ,,Het gaat ook om allerlei andere aspecten die belangrijk zijn. Kinderen leren juist veel van de lockdown! Zo zien ze hoe ze moeten omgaan met tegenslag en dat het niet vanzelfsprekend is dat je iedere dag naar school gaat. Ze weten nu hoe fijn het juist is als dat gewoon weer kan, hoe prettig het is om elkaar in het echt te zien en hoe ze dan weer volop actief zijn en bewegen. Ze leren bovendien verantwoordelijkheid te nemen voor het zelfstandig volgen van lessen.”

Volledig scherm Tom Brocks, rector van het TBL in Oss. © Ron Rutten

‘Iedereen doen erg zijn best’

Iedereen doet heel erg zijn best, leerlingen, ouders/verzorgers en de school, zegt Brocks: ,,We proberen ze juist actief en bij de les te houden, ook met zelfs letterlijk beweegopdrachten. Om dan te spreken van achterstanden vind ik een miskenning van ieders inzet.” De generatie die in de oorlog opgroeide en een tijdlang verstoken was van school, is later ook goed terecht gekomen, brengt Brocks daarnaast in herinnering. ,,Die mensen hebben Nederland weer opgebouwd.”

Quote Het valt niet mee om een hele dag naar een scherm te turen Tom Brocks, Rector TBL van scholengroep Het Hooghuis

De ouderenvereniging van het TBL heeft recent een digitale ouderavond gehouden, waarbij TBL-medewerkers en ouders met elkaar reflecteerden op het digitale onderwijs. ,,Om daar lessen uit te trekken. Het was een mooie, zinvolle bijeenkomst, iedereen heeft daar heel veel aan gehad”, blikt Brocks terug. ,,Zo hebben we het gehad over de motivatie van leerlingen die door de coronacrisis onder druk is komen te staan. Dat klopt, het valt niet mee om een hele dag naar een scherm te turen. Maar er is juist ook veel bewondering voor diezelfde leerlingen die toch moedig blijven meedoen, niet afhaken.”

Serieuze sociaal-emotionele problemen

Volgens Brocks zijn sociaal-emotionele problemen waar sommige leerlingen in coronatijd mee kampen, vaak groter dan problemen op het gebied van leerachterstand. ,,Depressies, eetproblemen, sociale isolementen, het zijn allemaal gevolgen van de lockdown. Daar moeten we goed oog voor hebben. Om dit soort problemen op te lossen heb je als school de ouders of verzorgers hard nodig. Wij blijven in contact met leerlingen, maar digitaal is dat veel lastiger natuurlijk dan fysiek op school.”

Leerlingen worden niet op punten afgerekend

Het TBL gaat leerlingen in ieder geval niet afrekenen op de cijfers die ze halen. Een onvoldoende te veel wil niet zeggen dat een leerling niet over kan. ,,We vinken geen resultaten af, we gaan kijken wat kan, wat verantwoord is, wat iemand nodig heeft. Wat zijn of haar talenten zijn, waar hij staat en of hij groei doormaakt . Slob heeft het over een deltaplan dat nodig zou zijn om leerachterstanden weg te werken. Dat is echt overdreven. Ook al zou je heel veel extra geld in het onderwijs steken, waar haal ik de leraren vandaan? Die mensen moeten wel beschikbaar zijn.”