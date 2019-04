Reddende engel Fitland verdwijnt van Talentencampus Oss: ‘Dit voelt een beetje vreemd’

Het zal die eerste weken best wat onwennig voelen, denkt directeur Richard van Ommen. Eten en slapen doe je op ‘zijn’ campus straks bij Fletcher, fitnessen bij Basic-Fit. Bij faciliteiten die nu allemaal nog onder de vlag van Fitland vallen, een keten die onlosmakelijk is verbonden met de Osse Talentencampus. Als partner van het eerste uur, publiekstrekker en belangrijker nog: als redder in nood.