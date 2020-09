Reddingsbrigade Oss zet zes ervaren leden in het zonnetje met vrijwilligersmedaille

Laag water brengt aantasting bruggen over Hertogswe­te­ring aan licht

6:15 OSS - De gemeente Oss moet onverwacht in de beurs voor vier bruggen over de Hertogswetering. Nu het waterschap in de polder is begonnen aan een herinrichten van de waterloop, blijkt dat er dringend onderhoud nodig is aan de funderingen. Zowel verkeer als water moet ervoor worden omgeleid.