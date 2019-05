Reddingsbrigade stemt in met eerste Night Swim ooit

OSS - De Night Swim eind augustus in de Lithse Ham, de eerste ooit in Nederland, kan doorgaan. Donderdag heeft de Reddingsbrigade Oss haar zegen gegeven aan de zwemtocht in het donker. Dit gebeurde na enkele aanpassingen omwille van de veiligheid.

De organisatie van de sponsortocht voor het KWF haalt opgelucht adem. Volgens Jeroen Boeijen hebben al meer dan honderd mensen zich aangemeld voor de Night Swim, maar hing het doorgaan aan een zijden draadje: ,,Zonder medewerking van de Reddingsbrigade hadden we het niet door kunnen laten gaan. We zijn daarom heel blij met het bericht dat we donderdagochtend ontvingen.’’

Bij de Night Swim zwemmen mensen in het donker naar keuze één of twee kilometer in open water. Het wordt een nieuw en nog nooit vertoond onderdeel van de sponsortocht Zwem voor KWF in de Lithse Ham.

Drijfboei is essentieel

Een veiligheidstest half april leverde serieuze gespreksstof op. Proefzwemmers gingen met lampjes op het hoofd te water. Leden van de Osse Reddingsbrigade konden de groep zwemmers wel volgen maar konden niet zien of elk individu nog het hoofd boven water had. Overleg nadien heeft geleid tot een nieuwe keuzes. De baan wordt 125 in plaats van 250 meter lang, er mogen maximaal 50 zwemmers tegelijk in het water en elke deelnemer krijgt witte lampjes op het hoofd en een drijfboei achter zich aan.

Die drijfboei is een essentieel onderdeel in het veiligheidsplan, legt Boeijen uit: ,,We zetten er een groen lampje op. Als er iets mis is met een zwemmer dan zal hij op die boei gaan hangen. Op dat moment ziet de Reddingsbrigade het groene lampje niet meer en vaart de reddingsboot er meteen naartoe.’’

‘Geen enkel risico’

De Reddingsbrigade legt vier boten in het water, drie voor toezicht en eentje om in te grijpen als er iets mis is. De inzet is fors, zegt Boeijen, maar dat komt ook doordat het evenement compleet nieuw is: ,,Wij moeten alles uitvinden en daarbij zetten we voor de veiligheid alles op alles. Misschien vinden we sommige maatregelen achteraf wat overdreven en kunnen we die afzwakken bij een volgende keer. Maar nu nemen we geen enkel risico.’’