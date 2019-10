Reek is vier ‘ommetjes’ rijker

REEK - Wandelaars kunnen voortaan hun hart ophalen in Reek. Met de onthulling van een informatiebord aan de Noordhoek zijn zondag vier ’ommetjes’ in gebruik genomen. Al langer bestond er een komwandeling in het dorp.

Wethouder van Landerd Moritz Böhmer onthulde het informatiebord. In zijn toespraak ging hij nog even terug in de tijd: ,,Uit het dorpsontwikkelingplan Reek van 2015 is dit nu nog een prachtig tastbaar resultaat.”

Böhmer kreeg van een van de kartrekkers van dorpsontwikkelingsplan, Christian de Bruin, een wandelstok aangeboden. De wethouder gaat deze stok doorgeven aan een andere wandelaar als hij een van de wandelingen heeft gemaakt. Zo moet er een estafette ontstaan.

De vier Reekse Ommetjes worden verlevendigd met informatieborden waarop de wandelaar de nodige informatie over de omgeving kan lezen. Ton Cruijsen en Marij van Diggelen hebben de tekst en foto's aangeleverd. Financiële steun kwam er van Platform Toerisme Landerd en de Postcodeloterij, om de folders te laten drukken en de borden te kunnen plaatsen.

In het ommetje ’Door de oude straten van Reek’ zit nog wel een kink, aldus Christian de Bruin. Hij sprak in zijn openingswoord over de vervallen oversteek bij de vroegere rijksweg (N324).

Oversteek

Bij de planning van het eerder genoemde ommetje werd gebruik gemaakt van het Brabants Wandelnetwerk. Vervolgens kwam bij de reconstructie van de N324 de oversteek te vervallen. Stichting Dorpsontwikkeling Reek had een afspraak met provincie om deze open te houden. De oversteek werd evenwel verplaatst om veiligheidsredenen , echter nu steken wandelaars er toch nog over door over de vangrail te klimmen. In de folder is de omleiding naar de oversteekplaats wel aangegeven. De Stichting gaat echter nog naar de provincie om de kwestie aan te kaarten.

Nadat het informatiebord was onthuld gingen velen de ommetjes eens uit proberen. Met de gekregen knapzak en een paraplu bij de hand gingen velen op pad. De ommetjes zijn tussen de 3,7 en 4,8 kilometer lang. De 3,5 kilometer lange ‘komwandeling Reek’ was al langer klaar.