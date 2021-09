Reek telt af naar opening Aldi, RPP vindt dat voetpad ernaartoe snel moet worden opgeknapt

OM eist celstraf en werkstraf­fen voor softdrugs en vuurwapen in Oss

21 september DEN BOSCH/OSS - Agenten vonden op 12 juni 2018 in de brievenbus van de 34-jarige M. S., tijdens een huiszoeking in zijn toenmalige Osse woning, een doorgeladen pistool van het merk Walther. Een goede bekende had hem het vuurwapen die ochtend in bewaring gegeven, vertelde de verdachte tegen de rechtbank in Den Bosch.