Reekenaren wensen elkaar geluk met de komst van de Aldi

Voorlopige vergunning

,,Maar goed, ook ik vind het geweldig dat de politiek eindelijk heeft besloten om een voorlopige vergunning voor tien jaar te verlenen. We willen als dorp blijven meetellen en ervoor waken dat niet alles aan onze neus voorbijgaat. Zo'n discounter is goed voor de leefbaarheid. Een beetje vergelijkbaar met Haren waar familie van me woont en waar ik regelmatig even bij de Aldi binnenloop. Nee, in die Zeelandse vestiging kwam ik amper: veel slechter bereikbaar dan die in Haren.''

Ook Claudia van Erp, samen met dochtertje Doortje en haar vriendinnetje Maud bij 'Het Wapen' likkend aan ijsjes, is maar wat blij met het besluit. ,,Komisch genoeg hoorde ik het nieuws van een dorpsgenoot middenin de Schaijkse Jumbo. Daar hoef ik nu dus niet meer wekelijks naar toe: in de schappen van de Aldi liggen tegenwoordig toch ook gewoon merkproducten. Weet je, het is vooral heel makkelijk zo'n winkel dichtbij. En als het goedkoper is, is dat mooi meegenomen.'' Vroege-zomer-wandelaar Gerrit Toonen, geboren in de Noordhoek, somt zó vijf bakkers annex kruideniers op die hij in zijn 75 Reekse jaren zag verdwijnen. ,,D'r is nou helemaal niks. Voor mij is de komst overigens geen halszaak. Fijn dat de Aldi wil komen, maar er is geen man overboord als het niet was doorgegaan.''