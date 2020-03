Reeks autobranden Piekenhoef: ‘De brandstichter komt altijd laat’

Burgemees­ter Buijs: corona bij Ossenaar geen reden om evenemen­ten af te gelasten

2 maart OSS - De eerste besmetting met het coronavirus in Oss is geen reden om grote evenementen in de stad af te gelasten. Dat zegt burgemeester Wobine Buijs. Zij benadrukt dat de patiënt goed heeft gehandeld door direct bij de eerste ziekteverschijnselen aan de bel te trekken. De kans dat hij anderen heeft besmet, is daarom klein.