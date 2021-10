Reeks caravanbedrijf moet wal en verharding opruimen van de gemeente Landerd

Jet Smeets nieuwe directeur Muzelinck in Oss

20 oktober OSS - Jet Smeets is de nieuwe directeur van de Muzelinck in Oss. Smeets treedt per 1 december aan als de nieuwe directeur van het Osse Centrum voor de Kunsten. Ze is de opvolger van Laura Wijnbelt. Die vertrekt na ruim zes jaar bij de Osse instelling.