Reekse schooljeugd viert zomercarnaval bij jubileum van Kelekeet

Column Houdt de vakantie­dief!

29 augustus Wil degene die mijn zomervakantie gepikt heeft hem met onmiddellijke ingang weer inleveren? Ik weet zeker dat ik er een had, drie dikke vette weken zonder werk, en nu is-ie weg. In tegenstelling tot de lange lijst met Leuke-Dingen-Om-Te-Doen-In-De-Vakantie, want die is er nog steeds gewoon en bijna net zo lang als toen we ’m maakten, vóór de vakantie.