Regen dwingt Buitenspeeldag naar binnen, maar in Haren is de pret er niet minder om

College Bernheze moet ‘te dunne’ coalitie­ver­kla­ring extra toelichten

HEESCH - Dat er voorlopig géén AZC komt in Bernheze. Dat was volgens de oppositiepartijen het enige wat écht heel duidelijk staat in de nieuwe coalitieverklaring. Er is nog veel ruimte voor debat. Maar dat is juist de bedoeling, stelt het kersverse college.

3 juni