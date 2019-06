Regen zorgt voor overlast in Oss, maar er komt beter weer aan

Wethouder spant zich in voor openbare toiletten in Reek, Schaijk en Zeeland

14:44 LANDERD - Zelf openbare toiletten aanleggen is al te begrotelijk, maar wethouder Moritz Böhmer gaat ondernemers in Reek, Schaijk en Zeeland stimuleren hun toiletten voor iedereen toegankelijk te maken. Dat doet hij op verzoek van de Landerdse gemeenteraad en VVD-raadslid Madeleine Hoek in het bijzonder.