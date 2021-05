Regenboogstad Oss en Lievekamp bundelen krachten voor talkshow over acceptatie en tolerantie

Dit bord moet een einde maken aan de metershoge illegale berg groenafval in Berghem

30 april ,,Hé jij daar! Deze illegale stortplek is gesloten”, staat er op het bord. Met daaronder: ,,Maar het Duurzaamheidsplein aan de Maaskade in Oss is zes dagen in de week open.” Het a-typische, maar toch echt gemeentelijke, bord moet een einde maken aan de illegale dump van groenafval op de hoek van de Harenseweg en de Burgemeester van Erpstraat in Berghem.