Regio verandert als bij toverslag in winterland van Anton Pieck

OSS - Ineens is een simpel hellinkje bij de spoordijk een populaire attractie. In Geffen staan de kinderen en hun ouders 's zondags in de rij om voor de zoveelste keer naar beneden te glijden over het fietspad dat de Kerkstraat met Den Ham verbindt. Dit pad is een van de weinige dat kennelijk nog niet in de strooiroutes van de gemeente Oss is opgenomen.