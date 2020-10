In totaal werden in dit deel van het NVM-werkgebied Brabant Noord-Oost in het derde kwartaal van dit jaar in totaal 678 woningen verkocht. In dezelfde periode van exact een jaar geleden kwam dat nog op 469 verkochte huizen uit. Vooral in Uden, Veghel, Boekel en omgeving werden veel meer huizen verkocht. In Oss, Landerd en Bernheze steeg het aantal verkopen ook, maar minder sterk. De zomermaanden zijn over het algemeen vrij rustig voor makelaars vanwege vakanties, maar daar was dit jaar geen sprake van.