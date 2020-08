Regiotaxi voor reizende Reekenaren richting Nijmegen en Uden

De Regiotaxi is het alternatief voor de tijdelijke omleiding van buslijn 99 (Uden-Nijmegen) over Ravenstein. Verschillende bushaltes zijn uitgevallen. Wie te ver van een wél beschikbare halte woont, kan de Regiotaxi bellen. Zo ligt de dichtstbijzijnde halte voor Reekenaren aan de Bergmaas in Zeeland, bij de Voederheil-rotonde, op pakweg een half uur fietsen.

Geen zwaar verkeer op brug bij Grave

Wie de Regiotaxi belt, stapt in een taxi of taxibusje dat veel kleiner is dan de gebruikelijke bus. De Regiotaxi komt tot een kwartier voor of na de gewenste vertrektijd voorrijden. De taxi wordt gedeeld met andere reizigers. Hoeveel dat er kunnen zijn, is niet duidelijk.