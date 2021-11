HEESCH - Rein van Moorselaar stopt per direct als wethouder van de gemeente Bernheze. Dat heeft hij woensdagmiddag bekend gemaakt. Van Moorselaar - wethouder voor de SP - geeft aan dat hij - na enkele weken van afwezigheid - meer tijd nodig heeft om te herstellen en daarom stopt als wethouder. Hij is bang anders ernstig overspannen te raken.

Van Moorselaar was bijna twaalf jaar wethouder in Bernheze. Hij was de afgelopen weken al afwezig. Nu zegt hij dat die periode van rust ingelast moest worden omdat hij ‘te veel hooi op de vork’ had genomen. Van Moorselaar concludeert nu dat zijn herstel langer gaat duren en heeft daarom besloten per direct te stoppen als wethouder. In een schriftelijke reactie stelt hij ‘dat het besluit hem zwaar valt’. Hij had graag de periode tot aan de verkiezingen afgemaakt. ,,Want als ik iets doe, wil ik het goed doen en dat lukt nu dus even niet.”

Geen vervanger

Rein van Moorselaar stapt op als wethouder in Bernheze.

Vanwege de korte periode tot aan de verkiezingen voor de gemeenteraad - op 14, 15 en 16 maart - heeft de SP-fractie in Bernheze aangegeven geen vervanger aan te leveren. De huidige vervangingsregeling blijft nu voor de gemeente Bernheze van kracht. Wethouder Rien Wijdeven (Lokaal) en Pieter van Dieperbeek (CDA) nemen tot die tijd ieder een deel van het takenpakket over. Wijdeven neemt de dossiers Maashorst, De Pas, Traverse Heeswijk-Dinther en leerlingenvervoer over. Van Dieperbeek stort zich op onderwijs, WMO, jeugd- en jongerenbeleid, gezondheidszorg en ouderenbeleid.

Van Moorselaar is niet de eerste wethouder die gedurende deze raadsperiode is opgestapt. Peter van Boekel legde in februari van dit jaar zijn werkzaamheden als wethouder in Bernheze neer. Sinds zijn vertrek wordt hij vervangen door Van Dieperbeek. Van Boekel was zeven jaar wethouder in Bernheze en met name actief op het terrein van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Hij werkt nu bij de provincie.

Quote Wethouder Van Moorselaar was een sociaal bestuurder. Hij trok zich het lot van mensen aan Burgemeester Marieke Moorman, gemeente Bernheze

Van Boekel kon slecht tegen het in zijn ogen steeds hardere politieke klimaat, zo viel op te maken uit de verklaring die hij gaf bij zijn vertrek. Ook speelden gezondheidsredenen mee. ,,Voor mijn eigen welzijn en gezondheid moet ik een stap terug zetten”, zo motiveerde hij toen zijn zelfverkozen ontslag. Dat is ook de reden die Van Moorselaar aangeeft om voortijdig op te stappen. Ook Van Dieperbeek was afgelopen zomer enkele weken uit de roulatie vanwege het ondergaan van een operatie.

Burgemeester Marieke Moorman betreurt het besluit van de vertrokken wethouder Van Moorselaar. ,,Bernheze verliest een gedreven en ervaren wethouder met een groot hart voor kwetsbare mensen.” Volgens de burgemeester had deze een aantal ‘stevige dossiers onder zijn hoede'. Moorman stelt in een verklaring: ,,Wethouder Van Moorselaar was een sociaal bestuurder. Hij trok zich het lot van mensen aan.”

Activiteiten op het Plein 1969 in Heeswijk-Dinther om te vieren dat het plein is opgeknapt, dat het plein 50 jaar bestaat en dat het dorp ook een halve eeuw bestaat.

Volgens de burgemeester zorgde Van Moorselaar er onder andere voor dat inwoners met vragen over wonen, inkomen, zorg en welzijn bij een loket terecht kunnen. Ook zorgde hij, aldus Moorman, voor stevige voorwaarden voor de woonomstandigheden van arbeidsmigranten en stond hij mede aan de basis van Plein 1969 en De Traverse in Heeswijk-Dinther. Moorman: ,,De gemeenteraad en het college van Bernheze zullen zijn inbreng missen: duidelijk, recht voor z'n raap, eigenzinnig en bevlogen.”