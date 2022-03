Rein van Zandvoort wil graag weer aan de slag na kanker, maar dat valt nog niet mee

Hij voelde zich al een tijdje niet lekker. Niet dat hij in bed moest liggen, maar onderhuids voelde het niet goed. Het rommelde in zijn lichaam. Hij hield vocht vast en begon steeds meer gewicht te verliezen. Rein van Zandvoort (56) - toen nog werkzaam als hotel-eigenaar in Cambodja - besloot om zich ‘helemaal binnenste te buiten laten keren'. ,,Ik wilde weten waarom ik me zo belabberd voelde.” Maar dat onderzoek liet hij niet uitvoeren in Cambodja, waar de gezondheidszorg niet op zo'n hoog peil staat. Hij keerde, nadat hij zijn zaak van de hand had gedaan, terug naar Nederland. En niet voor niets, zo bleek.