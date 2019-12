Reina de Bruijn nieuwe voorzitter Sport Expertise Centrum Oss

video Doorrijder Osse Nieuwjaars­nacht nog spoorloos na veroorde­ling tot vier jaar cel

16:56 OSS/DEN BOSCH - De 41-jarige Utrechter die woensdag in hoger beroep een celstraf van vier jaar kreeg voor het doorrijden nadat hij in de Osse Nieuwjaarsnacht een 30-jarige Osse vrouw aanreed, is nog spoorloos. De man kwam niet opdagen bij de strafuitspraak.