Reisbureau Oss hoopt op hulp van Floortje Dessing: ‘Anders redden we het niet’

Column Niet fietsen in de stad, maar wel twee keer per week een logistieke operatie waar je u tegen zegt.

23 mei In het centrum mag je niet meer fietsen. Nu de lockdown minder lock wordt, wordt het weer drukker in de stad, dus om geen ongelukken te maken mag er in het voetgangersgebied alleen gevoetgangerd worden. Maar wat onbegrijpelijk is, is dat er dan wel vier keer in de week een hele kudde vrachtwagens de Heuvel op mag rijden om de inventaris van de terrassen neer te zetten, en weer op te laden. Dat lijkt me een onzalig idee.