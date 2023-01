Reizigers wachten op busstation in Oss tevergeefs op hun bus; ‘zit hier al veertig minuten’

Famke Klaaren kijkt op haar telefoon naar berichten over de staking. ,,Ik zie dat mijn bus eigenlijk wel zou moeten komen, maar ik sta hier nu al even.” Ze rookt nog een sigaretje, maar besluit toch maar huiswaarts te gaan. Haar collega's in Reek heeft ze inmiddels op de hoogte gesteld dat ze de afspraak niet gaat halen.

Geen bus gezien

Er staan - deze vroege ochtend - nog meer mensen te wachten op het busstation in Oss. Zoals een hoopvolle reiziger die naar haar werk in Uden moet. ,,Ik zit hier al veertig minuten, maar ik heb nog geen bus gezien. Op de site staat dat er wel bussen rijden, maar ik denk dat ik maar iets anders moet gaan regelen.”

Te blauwbekken

Op het station zijn geen bussen of stakende chauffeurs te zien. Ondertussen rijden de treinen wel richting Nijmegen en Den Bosch. Een jongen kijkt er wat meewarig naar. Hij moet naar Heesch. En staat ondertussen ook al ruim een half uur te blauwbekken. Hij zegt lachend: ,,Als ik was gaan lopen was ik al ruim over de helft geweest. Maar ja: het is wat het is. Hoop voor de chauffeurs dat de staking wel zin heeft.”