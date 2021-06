Restaurant in de Ravensteinse kerk? Of toch ook uitvaarten?

Drugsafval gedumpt in berm bij parkeer­plaats Ravenstein, stuk grond wordt afgegraven

25 juni RAVENSTEIN - In de berm op een parkeerplaats in Ravenstein is vrijdagochtend vloeibaar drugsafval gevonden. Een deel hiervan is in een naastgelegen sloot gelopen. Het waterschap, de gemeente en de brandweer zijn ter plaatse om het probleem op te lossen.