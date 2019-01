Restaurant Rossetti in Oss mag ein-de-lijk open: ‘We zijn heel erg blij’

OSS – Na meer dan een jaar vertraging en een gang naar de rechter is het de broers Lajqi dan toch gelukt. Hun Italiaanse restaurant Rossetti aan de Hooghuisstraat in Oss mag eindelijk open. Dinsdag ploften de verlossende papieren op de mat.

Avdi Lajqi is nu de trotse bezitter van een drank- en horecavergunning én een exploitatievergunning. Hij is daarom druk aan het werk om alles op orde te maken voor de langverwachte opening van zijn eerste eigen zaak. Het hele restaurant wordt gepoetst, groothandels gebeld en personeel opgetrommeld. Alles om zaterdag de negentiende eindelijk open te kunnen gaan. ,,We zijn heel erg blij”, zegt de opgeluchte Lajqi. ,,Ondanks de tegenslagen heb ik altijd hoop gehouden.”

Volledig scherm Restaurant Rossetti in Oss. © Paul Driessen Al sinds begin 2018 huren broers Giovanni en Avdi Lajqi het restaurant aan de Hooghuisstraat, voorheen bekend als pizzeria Piccola. Binnen een paar weken hoopten ze open te gaan, maar het liep anders. Door een paar akkefietjes in het verleden van oudste broer Giovanni kregen de twee geen vergunning. Dat terwijl hij in Tiel zonder problemen een succesvol Italiaans restaurant runt.



De broers pikten het niet en daagden de gemeente voor de rechter. Maar tijdens de zitting in november bleek dat de twee te laten waren met het betalen van griffierecht. De zaak werd daarom niet behandeld. Kort daarna diende Avdi op zijn eigen naam een nieuwe aanvraag in. Tot zijn grote blijdschap worden de vergunningen nu dus wél verleend.

Openingsfeest

Avdi, die al een tijdje boven de zaak in Oss woont, gaat Rossetti runnen. Broer Giovanni blijft verantwoordelijk voor de zaak in Tiel. Vanuit die vestiging vliegen wat personeelsleden over om de zaak te helpen opstarten. Ook wat oud-medewerkers van Picolla gaan de bediening in. De komende weken gaat het restaurant rustig opstarten. Wanneer alles vlotjes loopt, volgt nog een groot openingsfeest.