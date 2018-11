Restaurantpersoneel betrapt Ossenaar bij mishandeling vriendin

Twee medewerkers van bistro Gossimijne in Oss zagen op 24 maart 2018 hoe een 35-jarige Ossenaar zijn vriendin bij de schouders pakte en haar tegen de ruit van een winkel duwde. De man greep de vrouw vervolgens bij de keel. De Ossenaar liet tijdens de rechtszaak duidelijk merken dat hij vond dat de getuigen schromelijk overdreven. Hij had zijn vriendin 'omhelsd' en 'weggeduwd'. Daar had hij 'wel spijt van'. Maar het echte probleem was in zijn ogen de gokverslaving van zijn vriendin.