Reünie Blue Moon Rockers in Heesch

HEESCH - Het benefietconcert Nothing Else Matters in Heesch vormt zaterdag het podium van de comeback van The Blue Moon Rockers.

Het festival wordt 2 februari voor de zevende keer gehouden in cultureel centrum De Pas in Heesch. Er treden in het totaal vijf bands belangeloos op. De bedoeling is zoveel als mogelijk geld op te halen voor creatief centrum Het Zonneschijntje.

't Tunneke

Het wordt het eerste concert van de regionale band The Blue Moon Rockers in zeven jaar. De leden gaven op 27 januari 2012 na zeventien jaar voor het laatst een optreden in 't Tunneke in Heesch. De band was in het verleden mateloos populair in de regio en zou een fanclub hebben gehad van honderden leden.

Noting Else Matters, een jaarlijks terugkerend festival, zet telkens een ander goed doel in de spotlights, vaak met betrekking op kinderen. Het Zonneschijntje richt zich vooral op het organiseren van activiteiten voor kinderen uit gezinnen die het niet zo breed hebben. ,,Het is echt een cadeautje", vertelt Rianne Eijsvogels over de keuze van de organiserende band Co-Incidental voor haar stichting.

Bandlid Andrea van Koolwijk kwam in aanraking met Het Zonneschijntje door een kinderfeestje van haar dochter.

Online veiling

De opbrengst van de kaartverkoop, de loterij en de online veiling komen ten goede komen aan het creatief centrum. Met het geld organiseert Het Zonneschijntje een minivakantie voor kinderen in Hoogeloon.