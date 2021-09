‘Reünie' van tientallen windhonden in Oss: 'Ze krijgen vertrouwen in mensen terug’

Ook D66 in Bernheze gooit het bijltje erbij neer: geen deelname aan verkiezin­gen in 2022

17 september BERNHEZE - Opnieuw haakt in Bernheze een politieke partij af omdat het werk te veel druk legt op de raadsleden. D66 heeft vrijdag tijdens de algemene ledenvergadering besloten om in 2022 niet mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. De partij heeft nu drie zetels in de raad en zit in de oppositie.