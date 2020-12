REV’IT! maakt motorpakken met allerlei technische snufjes

Een motorpak met een airbag. In de racerij - waar de coureurs op de allerhoogste snelheid, met ware doodsverachting de bochten uiterst scherp aansnijden - is het al vast gebruik. Maar op over niet al te lange tijd zal ook menig motorpak van de vrijetijdsrijder voorzien zijn van dergelijk technische snufjes. Daar is althans Ivan Vos, algemeen directeur van REV’IT! in Oss van overtuigd. ,,Nu al zijn er pakken met sensoren die kunnen meten of je gaat vallen. Dat wordt steeds meer gemeengoed. Veiligheid wordt belangrijker en belangrijker en zien wij als onze verantwoordelijkheid”, aldus de eigenaar van het Osse bedrijf dat in zeventig landen wereldwijd motorkleding, handschoenen, laarzen en aanverwante producten verkoopt.