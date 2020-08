Revival tennis in regio Oss en Uden door corona: ‘Zulke aantallen niet verwacht’

Het is even wennen voor voorzitter Kees-Jan Leliveld: al die nieuwe gezichten bij tennisvereniging Park Hoeven in Uden. De club verwelkomde sinds corona maar liefst zeventig nieuwe leden. ,,Tennis is bij uitstek de sport die je in coronatijd relatief veilig kunt doen”, zegt hij. ,,Maar met deze aantallen hadden we geen rekening gehouden.” En soortgelijke woorden spreekt Wouter ter Haar, voorzitter van de grootste tennisvereniging van Oss, TOZ. ,,Wij zijn van 590 naar 650 leden gegaan. Daar zijn we heel blij mee.”