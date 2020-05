Ria krijgt een ontbijtje mét serenade aan de deur

Jan (68) uit Oss zit door corona al anderhalve maand vast in Tanzania: ‘Je hoort mij niet klagen’

11:30 OSS/MOROGORO - Ossenaar Jan in ‘t Veld (68) zit al ruim zes weken vast in Tanzania. Door het coronavirus, dat in het Afrikaanse land wordt doodgezwegen, is het een raadsel wanneer hij weer naar huis kan. Toch hoor je de filantroop niet klagen. ,,Laat mij nog maar even hier.”