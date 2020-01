Rick (21) viel af, zoals zijn vader had gewild, maar nu zoekt hij geld voor huid-operatie

,,De eerste twintig kilo vlogen eraf. Die was ik in twee maanden kwijt. Daarna werd het lastiger, en de laatste tien kilo, man, dat was écht zwaar.” Eind april 2019, een maand na het overlijden van zijn vader, besloot Rick Janssen dat het roer om moest. Radicaal. ,,Ik heb nooit lekker in mijn vel gezeten. Als je vijftig kilo overgewicht hebt, dan ben je niet blij met jezelf. Ik was onzeker, probeerde me te verbergen.”



,,Mijn broer had me al wel eens meegenomen naar de sportschool, maar dat was het toch ook niet. Tot die dag in april vorig jaar, toen ik besloot dat ik me niet de rest van mijn leven zo wilde voelen. Ik heb mijn broer een appje gestuurd dat ik naar de sportschool wilde, en toen zijn we begonnen.”