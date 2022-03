Rien Damen wil álle doelpuntenmakers van Nooit Gedacht achterhalen: ‘Ik heb toch tijd genoeg’

Om de geschiedenis van Nooit Gedacht te bewaren, is Rien Damen jaren geleden begonnen aan een zoektocht naar in elk geval alle doelpuntenmakers van 1960 tot nu (en liefst ook nog daarvoor). Jaren zijn verstreken voor deze grote zoektocht, en nog steeds heeft Damen de lijst niet helemaal compleet. Hij mist enkel nog het seizoen ’93-’94.

Krantenknipsels

Damen is er al enige tijd naar op zoek; van het opsporen van krantenknipsels tot in het archief van de media duiken voor informatie. Een paar weken geleden is een oproep geplaatst in dorpsblad Torenklanken, waarin Damen mensen vraagt mee te zoeken naar de doelpuntenmakers en contact met hem op te nemen als ze iets vinden.

,,Krantenknipsels, een plakboek of zelfs maar een tip, alles wordt gewaardeerd”, zegt Damen. Hij hoopt om het overzicht compleet te maken, maar hij verwacht niet dat dit ooit zal gebeuren. En dat vindt hij jammer.

Maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Drie maanden geleden kreeg Damen een plakboek in handen van iemand, waarin veertien voetbalseizoenen staan uit de jaren ‘70 en ‘80. Daar heeft hij veel uit kunnen halen en was hij erg blij mee. Als iemand nog zoiets of een tip heeft, kunnen ze Damen een mail of bericht sturen via: riendamen@ziggo.nl of 06-21506761.

Steeds verder uitgebreid

Waarom heeft hij deze intensieve opdracht op zich genomen? ,,De geschiedenis van de club gaat ver terug. Die wil ik bewaren. En ik heb toch tijd genoeg.” Het overzicht van alle topscorers staat al zo’n twintig jaar op de website voetbalgeffen.nl met alle namen en doelpunten die iedere voetballer gemaakt heeft en het wordt steeds verder uitgebreid.

Voor de cijferfetisjisten en de liefhebbers van het regionale amateurvoetbal: met een heel ruime voorsprong staat Nico Rovers op kop. Vóór de oproep in de Torenklanken had Damen 135 goals van hem achterhaald, inmiddels zijn dat er 173. Op gepaste afstand volgt Tiny van Nistelrooij met 90 treffers.

Als iemand Rovers nog gaat aflossen, moet die waarschijnlijk nog geboren worden, in de jongste juniorenteams spelen of net zijn debuut hebben gemaakt in het eerste, want van de nog actieve voetballers is Michael van den Heuvel de hoogst genoteerde doelpuntenmaker. Maar de dertiger zal niet 103 doelpunten meer maken in zijn tijd bij het eerste. Hij staat samen met Cor van Wanrooij op 71 doelpunten.