Rijksmuseum vindt claim op zwaard uit vorstengraf niet leuk meer: ‘Dit berokkent schade aan onze nauwe band met Oss’

Weijland gaat in een brief uitgebreid in op de eis tot overdracht die ‘Landsadvocaat’ Loe van Erp vorige maand formeel deed. ‘Reeds enkele maanden wordt, weliswaar op ludieke wijze, maar zoals u zelf schrijft met een serieus oogmerk, onze en ook uw nationale archeologische museum eenzijdig ‘geframed’ door in de media te spreken van roof, roofkunst, wederrechtelijke of onrechtmatige toe-eigening, zonder recht of titel meegevoerd, Hollandse arrogantie etc. Het komt ons voor dat de insteek van uw stichting contraproductief is en schade berokkent aan onze nauwe band met de gemeente Oss en Museum Jan Cunen.’