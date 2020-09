Rijkswaterstaat zet veerpont in om ‘balende boeren’ tijdens oogst over Maas te zetten

GRAVE - Rijkswaterstaat laat zo snel als mogelijk een veerpont varen voor landbouwverkeer over de Maas, tussen Grave en Nederasselt. Dit om boeren tegemoet te komen die niet meer over de John S. Thompsonbrug mogen. Daar geldt een gewichtsbeperking omdat de brug niet meer berekend is op grote belasting.

Rijkswaterstaat heeft dat na goed overleg met land- en tuinbouworganisatie ZLTO en brancheorganisatie Cumela besloten.

‘De huidige omleidingsroute voor zwaarder verkeer kost extra tijd en is niet voor alle landbouwvoertuigen toegankelijk’, aldus Rijkswaterstaat. ‘Met name nu (september 2020), tijdens de oogsttijd, is de gewichtsbeperking op de brug een probleem voor boeren.’

Herstelwerk kost mogelijk zes tot negen maanden

Eind 2019 is uit inspecties naar voren gekomen dat op verschillende brugdelen sprake is van ‘roestvorming’. De brug krijgt een opknapbeurt. De herstelwerkzaamheden gaan mogelijk zes tot negen maanden duren. In de tussentijd mag verkeer dat zwaarder is dan 10 ton er niet over.

Voor sommige boeren die zowel land in Brabant als in Gelderland hebben een strop. De omleidingsroute kost hen drie kwartier extra. ZLTO pleitte er al eerder voor om een fietspad op de brug in de A73 geschikt te maken voor landbouwverkeer.

De veerpont zal alleen tijdens de oogstperiode varen, ongeveer 30 dagen.

Boeren kunnen bij Grave de pont op aan het einde van de doodlopende weg tegenover de Esterveldlaan en bij Nederasselt aan de Veerstraat.

