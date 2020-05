Risico voor schippers te groot: voetveren bij Ravenstein en Demen dit jaar niet in de vaart

Uiterwaarde heeft in totaal tien fiets- en voetveren in de vaart. Twee daarvan meren aan in de gemeente Oss, bij Demen en Ravenstein. Jaarlijks zetten ze elk zo'n 15.000 mensen over. Vanwege de coronacrisis sloegen de veren de lente al over. Maandag besloot Uiterwaarde dat de pontjes dit jaar helemaal niet meer varen.

,,Door de aanhoudende coronamaatregelen en de steeds duidelijker wordende signalen vanuit een aantal vrijwilligers is een onderzoek ingesteld onder de schippers en kaartverkopers", schrijft het bestuur in een persbericht. ,,De uitslag hiervan is dat een groot gedeelte van de vrijwilligers niet beschikbaar is voor dit seizoen.”

Mondkapje verplicht

Omdat de veren technisch gezien als openbaar vervoer worden beschouwd, moeten mensen aan boord anderhalve meter afstand bewaren en moet iedereen vanaf 1 juni een mondkapje dragen. De capaciteit van de veren zou daardoor met 40 procent worden teruggebracht. Deze condities leiden ertoe dat niet op een fatsoenlijke manier gevaren kan worden, stelt het bestuur.