Rob en Emiel doen het: zeven keer voor maximaal dertig toeschouwers in De Lievekamp

De twee illusionisten voeren vrijdag, zaterdag en zondag vijf keer een familievoorstelling van 50 minuten op en twee keer hun ‘The best of Rob en Emiel’ voor een volwassen publiek. ,,We zijn de hele dag aan het bellen en overleggen over het verplaatsen van voorstellingen", vertelt programmeur Ron Megens. ,,Maar intussen willen we het publiek ook iets bieden dat wel doorgaat. Rob en Emiel bleken gelukkig bereid om dit weekeinde deze serie neer te zetten op ons podium.”