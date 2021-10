ROC De Leijgraaf verdwijnt als naam in Veghel en Oss; fusie met Koning Willem I College goedgekeurd

Met het samengaan willen de onderwijsinstellingen aantrekkelijk blijven voor mbo-studenten, dat landelijke krimpt, en een breed aanbod van beroepsopleidingen in Noordoost-Brabant in stand houden. Ook denken zij op deze manier beter de concurrentie te kunnen aangaan met onderwijsinstellingen buiten de regio, zoals Summa College in Eindhoven.

,,De laatste tijd werkten we al intensief samen. We zijn enorm trots dat we straks vanuit één organisatie onderwijs mogen bieden in onze regio. Dat blijven we doen op de hoofdlocaties in ’s-Hertogenbosch, Oss, Meierijstad en Cuijk”, aldus Peer van Summeren, bestuurder van De Leijgraaf en Dominique Majoor en Jos van Kessel, namens het Koning Willem I College in een gezamenlijk persbericht. Samen vormen zij het bestuur van de nieuwe organisatie.