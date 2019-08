Rock en rolschaatsen vinden plek tussen de boeren en beesten van Effe noar Geffe

Het kriebelt in Geffen. Podia verrijzen op elke straathoek, kroegen pakken uit met een extra overkapping en grote vlaggen sieren de gevels. Alsof het hele dorp reikhalzend uitkijkt naar de intocht van honderden ambachtslieden en tienduizenden bezoekers die Effe noar Geffe traditiegetrouw is. ,,Je merkt gewoon dat er een mooi gevoel loskomt", constateert Chrisjan van Dinther (45) tevreden. ,,Alsof het hele dorp trots is op ons evenement.”