Roel Soffers wint Willem Ivenprijs 2021 mét duivels dilemma

Was me dat, die elfde van de elfde in 2011, een duivels dilemma. Ging-ie naar de niet te missen aftrap van het carnavalsseizoen in Krabbegat of wachtte hij de nakende bevalling van zijn lief af? Roel Soffers, schrijver van bloemrijke streektaal dan wel prozaïsch Nederlands, nam die innerlijke tweestrijd als uitgangspunt voor zijn streektaalverhaal ‘Ellef ellef tweedúúzend en ellef. Za’k gaan of nie?’ De in Bergen op Zoom geboren en getogen auteur stuurde zijn autobiografische zielenroerselen in om mee te dingen naar de Willem Ivenprijs 2021 en won als debutant. En dat gebeurde voor het eerst in elf edities van de Brabantse schrijfwedstrijd.

Dialectliefhebbers

34 verhalen en 15 gedichten

Maar liefst vijftig auteurs stuurden in totaal 34 verhalen en vijftien gedichten in en één schrijver integreerde een gedicht in zijn verhaal. En dat alles binnen het thema ‘Wel of nie? Ge wit ’t nie’. Uiteindelijk kregen tien deelnemers van de jury het predicaat ‘zeer verdienstelijk’, was er een ex-aequo tweede plek voor Brigit Bakx-Hermans en Cor Swanenberg, maar stak Roel Soffers er met zijn verhaal rond de geboorte van zoontje Toine (‘inmiddels 9’) met kop en schouders bovenuit, zo vertelde juryvoorzitter Riny Boeijen.

Uit de lucht vallen

Dilemma omgezet in dialect

De jury roemde de manier waarop Roel Soffers zijn dilemma in dialect omzette. Kroeg of kraambed, dat zou ‘in eerste instantie niet zo’n moeilijke keuze moeten zijn’. Boeijen: “Totdat je door deze carnavalsvierder pur sang met ronkend en overweldigend proza zijn verhaal in wordt getrokken. Met wervelende zinnen lukt het hem zelfs de meest fervente niet-carnavalsvierder aan het twijfelen te brengen. Toch zal de schrijver uiteindelijk voor de liefde kiezen; voor zijn vrouw en voor ’t nuuwe leve in de buik da aan z’n eigeste intocht is begonne. Hopelijk blijft het niet bij dit debuut.”

Roel Soffers, winnaar Willem Ivenprijs 2021

(in het dialect van Bergen op Zoom)

Ellef ellef tweedúúzend en ellef

Za’k gaan of nie?

Agge LEUT, WERREMTE en GASTVRIJ’EID mè d’òòfdletters schrijft en werrem worstebròòd op zaterdagochtend net zo’n tradisie is as Bosche bolle op zondag bij oma. Agge, oeneer dan ok, ieverans in oew stad of durrep, spontaan lengst ’t achterom aan mag komme waaie en vervolleges bedéén wor uitgenòòdigd aan de laaitafel in de knusse keuke en dèèr dan ’t beste plek kregt om te magge dele in de werreme, aast bandeloze gezelleg’eid in diejen Brabanse schòòt, dan witte: ier zijn ik tuis!

Da gevoel wor versterrekt as op d’n ellefde van d’n ellefde om ellef minute n’over ellef oew vastenavend’art zo snel klopt dagge n’t zellef nie ken bijbééne. Dan voelde tot in diepste van oew ziel, ok al is’t net errefst geworre, datte lente awir in de maak is. Dan verlangde net zo nar ’t voorjaar as ’n ’ond die zin et in worst. Éél oew deur de kouw bevangen lijf verlang op da meest plegtege mement as damme n’ier ebbe, nar de deugddoende lente. Nar blomme die wir kleur krijge. Nar knoppe die in de bloei komme en nar ’t ochtendkessèrt van de merels. En nar, ge ken da wel, da gevoel van d’eerste prille zonnestraal die mè d’aar lentelicht ’t terras van oew stamkefee op de mart in de volle zon zet. Dèèr waar gij geniet van de frivole meziek van de verbij mesjeerende erremenie die mè gevolleg op weg is nar ’n 50 jaar getrouwd echtpaar om ze te verrasse mè d’n obade. Eerbiedeg groette de burregemééster en menéér pestoor. Die lòòpe d’r opgetóóge n’achter want jajum zal t’r zijn! Vor d’erremenie en ’t gevolleg. Dan edde ’t voorjaar in oew kop.

Zodra op da plegteg òògenblik op d’n ellefde van d’n ellefde, ’t licht vor de kommende vastenavend op groen is gezet, dròòmde al van vorstelulleke optochte van zotte en narre op blauwe schuyte op boerekarre die ’t pebliek ’n leutspiegel voor’ouwe. Dan kekte uit nar nuuwe ontmoetinge mar ok nar ’t op’ale van errinneringe agge mekare naar lange tijd wir ’s tegekomt. Dan wulde niks anders dan danse mè d’iederéén die ’t net as gij ’t op z’n ’eupe n’t omdattie eve uit ’t korset van de dagelukse beslommeringe wul barste. Ier noeme z’t vastenavend, dèèr carneval. Gif ’t béésje mar ’n naam; ’t draai d’ammaal om de leste luste vor de vaste. Ge kun nie mir wachte op d’n’intocht van d’n Òòg’eid meddet voorjaar in z’n kielzog.

Najaar tweedùùzend en ellef is mij dierbaar. ’t Was wir aanstaande. Mar d’r was nog wa’d’anders aanstaande. Net as‘t voorjaar was t’r in ons uis’ouwe nuuw leve n’op komst. M’n lieve vrouw liep op alledag. Sterker nog, mijn lief was op ellef ellef tweedùùzend en ellef uitgerekend! Agge van ier zijt is diejen datum nog eiliger as 25 december. Mar diejen n’akere ad, oe klein ij ok was, toen al elemaal z’n’eige wil en tempo. Oeneer tie kwam da bepaalde n’ie zellef wel. In de aanlòòp nar ellef ellef was t’r zellefs nog gin enkelt signaal dattie zich binnen onafzienbare tijd zou prissetere. M’n vrouwke zee zellefs da’k gerust ellef ellef kon viere want ij is rustig en kom nog nie. Dus ja, ellef ellef tweedùùzend en ellef. Da wulde nie misse…