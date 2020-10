Roemeense trucker mag jaar niet de weg op na snelwegdrama bij Nistelrode

NISTELRODE - De Roemeense trucker die in februari vorig jaar op een file inreed op de A50 bij Nistelrode is zijn rijbewijs een jaar kwijt. Ook krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van zes maanden. Bij het ongeval kwam een 52-jarige man uit Oosterbeek om het leven. Meerdere andere weggebruikers raakten (zwaar)gewond.

Toch vindt de rechter, mede vanwege de psychische gevolgen voor de 62-jarige Roemeen zelf, een onvoorwaardelijke celstraf niet op zijn plaats. De man werd zowel in Nederland als Roemenië - waar hij woont - nog nooit eerder voor strafbare feiten werd veroordeeld en nam na het ongeluk ontslag als internationaal vrachtwagenchauffeur.

Drama op snelweg

Het ging die dag tijdens de middagspits helemaal fout ter hoogte van Nistelrode. De zeer ervaren bestuurder reed daar en zag niet of te laat dat er een file ontstond. Hij reed daarom met 89 kilometer per uur - de cruise control stond aan - op de auto voor hem. De maximale toegestane snelheid voor de man was 80 per uur.

De vrachtwagen was op dat moment geladen met staal en woog volgens de rechtbank Oost-Brabant zo'n 24.000 kilo. Het voertuig schoot door en raakte diverse voertuigen. De rechtbank oordeelde woensdag dat de man onder deze omstandigheden extra voorzichtig en oplettend had moeten zijn. ,,De chauffeur nam bewust het risico niet tijdig te kunnen reageren op een plotselinge filevorming.”

Slaap

Volgens de rechter valt dit tekortschietende rijgedrag de chauffeur te verwijten. Zelf stelt de man dat hij vlak voor de aanrijding mogelijk in slaap is gevallen. Zijn advocaat denkt dat het ook een hartinfarct kan zijn geweest. De rechtbank gaat ervan uit de man langer dan een seconde zijn ogen dicht heeft gehad omdat hij in slaap viel. ,,De verdachte liet na op signalen van intredende vermoeidheid alle geoorloofde middelen te hanteren om te voorkomen hij daadwerkelijk in slaap zou vallen. Dat maakt dat de chauffeur ook schuld heeft aan het ongeval.”

Een taakstraf, zoals de landelijke oriëntatiepunten aangeven, is voor de vrachtwagenchauffeur geen optie omdat hij in Roemenië woont. Zodoende kan hij in ons land geen taakstraf uitvoeren.