Roemers verlaat De Eijnderic na mislukte fusie Heesch

Roemers kwam in de zomer van 2017 bij De Eijnderic en speelde sindsdien als directeur een belangrijke rol in het uiteindelijk door de gemeenteraad stopgezette fusietraject met De Pas. Het doel daarvan was om de instellingen, die beide met tekorten kampen, te laten samengaan in één nieuwe en sterke organisatie. Het huisvestingsplan hiervoor leidde vorig jaar tot geruzie met de gemeentebestuur en het uiteindelijke besluit van de gemeenteraad om voorlopig niet te investeren .

Naar bibliotheek

Door deze slotsom bleef Roemers baas van een cursushuis dat niet kon gaan doen wat hij zelf echt nodig vond. ,,Ik denk dat ik niet meer de juiste man op de juiste plek ben’’, zegt hij zelf. Roemers, die in Best woont, zag uit naar ander werk en vond dat bij de Bibliotheek Midden-Brabant. Voor deze regionale organisatie gaat hij zich vooral buigen over activiteiten in het gebied ten zuiden van Tilburg.

Medewerkers van De Eijnderic zijn deze week ingelicht over het aanstaande vertrek van Roemers. Het is nog niet duidelijk of en hoe de directeur opgevolgd gaat worden. Het bestuur buigt zich nog over deze vraag. Dit bestuur werd in april geconfronteerd met het plotselinge overlijden van voorzitter Aad van Lopik. Vanwege corona liggen de cursusactiviteiten al maandenlang en nog altijd stil bij De Eijnderic, dat dependances heeft in Heeswijk-Dinther en Nistelrode. Deze week beslist de gemeenteraad van Bernheze over een financiële injectie van 90.000 euro.